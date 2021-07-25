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В Минздраве не исключают введение привилегий для COVID-вакцинированных во время локдауна

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Воскресенье 25 июля 2021 15:57
В Минздраве не исключают введение привилегий для COVID-вакцинированных во время локдауна Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность привилегий для людей, которые вакцинировались от COVID. Однако их введение будет решаться соответствующим постановлением Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф".

"Действительно, мы рассматриваем в будущем такую ​​возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дія", который подтверждает факт прививки от COVID-19", - заявил Кузин.

По его словам, во время карантина люди, которые получили прививку, смогут посещать различные заведения.

"Среди различных опций, в том числе, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привиты от COVID-19 клиенты. И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - подчеркнул главный санврач.

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