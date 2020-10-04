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В Минздраве назвали число учеников на самоизоляции

Новина українською → Украина , Воскресенье 04 октября 2020 10:59
В Минздраве назвали число учеников на самоизоляции Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько учеников и учителей в Украине находятся на самоизоляции. Классы уходят на самоизоляцию, если у кого-либо из учеников или учителя подтвердили коронавирус.

Об этом Степанов рассказал на брифинге 4 октября.

"У нас на сегодняшний день 1257 учеников болеют (коронавирусом, - ред.) и 2158 учителей. Кроме того, на самоизоляции находятся более 83 тысяч учеников, то есть это классы, в которых имеется подтвержденный случай COVID-19. Конечно, на самоизоляции дети 14 дней, а потом возвращаются", - отметил глава Минздрава.

Он добавил, что если на самоизоляции находятся более 50% всех классов школы, то учебное заведение переходит на дистанционную форму обучения.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни, а за день до этого зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых заражений.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Минздрава заявил, что заполнено уже более 50% койко-мест по всей стране.

Кроме этого, в Минздраве констатируют быстрый рост количества средних и тяжелых больных коронавирусом.

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