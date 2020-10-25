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В Минздраве назвали число жертв коронавируса среди медиков

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 02:24
В Минздраве назвали число жертв коронавируса среди медиков Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Украине с начала пандемии коронавирусной болезни умерли 140 медицинских работников. В начале апреля количество больных медиков составляло до 20% от общего количества инфицированных.

Об этом рассказал главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "UA: Суспільне".

Он отметил, что украинская система здравоохранения может выдержать рост заболеваемости COVID-19, при котором ежесуточно будут фиксировать 15–17 тыс. новых случаев болезни.

"Но мы не хотим, чтобы это происходило, поскольку это значительная нагрузка на врачей. Врачи эмоционально истощены, физически истощены. Они работают круглосуточно в тяжелом режиме, выходят и постоянно видят нарушения противоэпидемиологических норм: люди не надевают маски, не соблюдают дистанцию, я уже не говорю о мытье рук. И это эмоционально влияет. Здесь они спасают жизни, а тут кто-то не слушает", - добавил Ляшко.

Замминистра рассказал, что сейчас после смерти медработника, у которого подтвержден COVID-19, проводится расследование, после которого принимают решение о выплате компенсаций его родственникам.

"Мы с Минсоцполитики обсудили, как упростить процедуру проведения таких расследований для работников, оказывающих помощь в больницах пациентам с СOVID-19. Если человек работает в больнице, получает 300% надбавки, заразился, произошел летальный случай, то дополнительных расследований не нужно, поскольку документально все и так зафиксировано, что он работает с больными коронавирусом", - добавил он.

Напомним, в начале сентября Минздрав заявил, что в Украине медицинские работники составляют 10% от всех больных COVID-19. Коронавирусом на тот момент заболели 11 тысяч 754 медицинских работника.

Как писало РБК-Украина, глава Министерства здравоохранения рассказал о состоянии обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты. По его словам, медики обеспечены на 3 месяца вперед.

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