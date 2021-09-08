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В Минздраве назвали критическое количество госпитализированных пациентов с COVID-19

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Украина, Среда 08 сентября 2021 17:44
В Минздраве назвали критическое количество госпитализированных пациентов с COVID-19 Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какую нагрузку готова выдержать украинская медицинская система во время новой волны коронавируса. Он назвал критическое количество пациентов, которое могут выдержать больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламентского комитета по вопросам здоровья нации.

По словам министра, украинские больницы смогут принять до 90 тысяч пациентов с коронавирусом, а вот большее количество госпитализаций будет критичным для медицинской системы.

"Система готова госпитализировать максимум 90 тысяч (пациентов с коронавирусом - ред.), это вопрос критического влияния на систему здравоохранения, когда мы снова остановим госпитализации, предоставляя приоритет пациентам с коронавирусом", - пояснил Ляшко.

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