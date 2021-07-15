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В Минздраве назвали побочные реакции после COVID-прививки: когда следует обратиться к врачу

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Четверг 15 июля 2021 11:57
В Минздраве назвали побочные реакции после COVID-прививки: когда следует обратиться к врачу Фото: в Минздраве назвали побочные реакции, после которых надо обращаться к врачу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После проведения вакцинации от коронавируса необходимо обратить внимание на побочные реакции. В Министерстве здравоохранения напомнили, когда следует немедленно обратиться к врачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Реакция организма на вакцину - это нормально, поскольку в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса.

Вот перечень возможных реакций:

  • покраснение, боль, отек в месте инъекции,
  • лихорадка или озноб,
  • головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе,
  • увеличенные лимфатические узлы,
  • тошнота,
  • утомляемость,
  • бессонница,
  • головокружение.

"Обычно такие реакции проходят за несколько дней, однако вам следует следить за тем, как реагирует ваш организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не сбивайте невысокую температуру и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно "лечиться" антибиотиками", - объясняют в Минздраве.

Другой риск при прививке – аллергические реакции. Такие случаи очень редки и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15-30 минут, чтобы в случае необходимости вам оказали срочную помощь.

След немедленно сообщить семейному врачу, или обратиться в медицинское учреждение, если у вас после прививки возникли следующие симптомы:

  • судороги,
  • потеря сознания,
  • рвота,
  • сыпь на теле,
  • сильная боль,
  • температура свыше 38 градусов,
  • спутанность речи.

"Эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало во времени с вакцинацией и требует своевременного лечения", - отмечают в Минздраве.

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