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В Минздраве назвали регионы с самым большим показателем заболеваемости на COVID-19

Новина українською → Киев, Среда 06 января 2021 10:50
В Минздраве назвали регионы с самым большим показателем заболеваемости на COVID-19 Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений из-за коронавируса - в Запорожской, Николаевской и Черкасской областях. Самый низкий показатель заболеваемости в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готов ни один регион. Самый худший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Запорожской области - 431,3 (-), в Николаевской области - 422,2 (-) и в Черкасской области - 405,1 (-).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 76,9 (-), в Закарпатской области - 102,6 (-) и в Ивано-Франковской области - 115,2 (-).

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что министерство против переноса карантина.

В Украине с 8 по 24 января усилят карантин. В этот период будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, деятельность театров, кинотеатров и других развлекательных заведений.

Отметим, что в Украине 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего случаев в Киеве.

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