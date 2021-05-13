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В Минздраве назвали среднюю стоимость дозы COVID-вакцины для Украины

Новина українською →
Украина, Четверг 13 мая 2021 18:58
В Минздраве назвали среднюю стоимость дозы COVID-вакцины для Украины Фото: Максим Степанов, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал среднюю стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, которую приобрела Украина. По его словам, одна доза вакцины в среднем обходится государству в 7,52 доллара.

Об этом речь шла в эфире канала " НАШ".

Как пояснил Степанов, украинская сторона по контрактам не может разглашать точную стоимость закупленной вакцины.

"Мы не можем разглашать цену из-за жестокой конфиденциальности договоров, но я могу сказать, что в целом мы тратим 240,5 млн долларов на 32 млн доз вакцин: это с доставкой, с логистикой, со всеми расходами. Средняя цена для Украины одной дозы вакцины получается 7,52 доллара", - сказал министр.

Напомним, до этого Степанов говорил, что Украине нужно заказать еще 5 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить препаратами население. Сейчас Украина уже законтрактовала более 40 млн доз различных COVID-вакцин.

Кроме того, недавно стало известно, сколько стоят COVID-вакцины для бюджетов разных стран.

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