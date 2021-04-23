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В Минздраве назвали сроки новых поставок COVID-вакцин в Украину

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 20:14
В Минздраве назвали сроки новых поставок COVID-вакцин в Украину Фото: министр здравоохранения Украины Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украину должны поставить еще 1,4 млн доз вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX и 500 тысяч доз китайской вакцины Sinovac. Ожидается, что их поставят в Украину до конца мая.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"Что касается COVAX. Мы ожидаем от наших партнеров получить еще 1,4 млн доз до конца мая. Предварительно мы рассчитываем начать получать ближе к 15 мая. 1,4 млн доз по сообщениям COVAX, которые мы получаем", - заявил он.

Также министр отметил, что в следующем месяце в Украину должна прибыть партия китайской COVID-вакцины.

"Буквально сегодня мы получили сообщение от них, что следующую партию вакцин в объеме до 500 тысяч доз мы должны получить в первых числах мая. И в течение мая еще до миллиона доз мы должны получить", - сообщил Степанов.

Напомним, в Минздраве заявили, что вакцинация второй дозой препарата Covishield производства AstraZeneca состоится через 12 недель после первой. То есть вакцинировать второй дозой начнут после 18 мая.

Кроме того, сегодня в Украину доставили новую партию вакцины AstraZeneca.

Также Украина договаривается о дополнительной закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

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