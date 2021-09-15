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В Минздраве объяснили, почему в Украине продлили срок действия COVID-сертификатов

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Киев, Среда 15 сентября 2021 21:30
В Минздраве объяснили, почему в Украине продлили срок действия COVID-сертификатов Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили продление действия срока COVID-сертификатов. Согласно данным ученых, послевакцинальный иммунитет против коронавирус держится в течение года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минздрава Украины Виктора Ляшка во время интервью для 24 канала.

По словам Виктора Ляшка, Украина разработала COVID-сертификат в соответствии с требованиями Еврокомиссии. После того, как выяснилось, что послевакцинальный иммунитет держится в течение года - в Украине приняли решение продлить действие сертификатов.

"Мы наш сертификат делали по техническому заданию Еврокомиссии. Поэтому было требование выдавать сертификат на 6 месяцев. В дальнейшем все отслеживали научные исследования относительно продолжительности иммунитета после проведения вакцинации. Сегодня все ученые говорят, что послевакцинальный иммунитет будет держаться где-то в течение года. Будет ли больше? Не факт и не понятно пока. Продукт новый, только начал применяться. Будем смотреть, сколько будет исследований и сколько будет научной базы для принятия решений", - отметил Виктор Ляшко.

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