В Минздраве ожидают новую вспышку COVID после Пасхи

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав ожидает новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти за 3-4 недели после праздника.

"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал министр.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля Степанов допускал, что напряженная ситуация с коронавирусом в стране будет наблюдаться до 15 апреля, а после уровень заболеваемости может стабилизироваться.

Напомним, за минувшие сутки в Украине наблюдается спад заболеваемости - выявили 6506 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях.

В Центре общественного здоровья Украины сообщили, что по состоянию на март 2021 года в стране подтверждено более 1,2 тысячи случаев повторного заражения коронавирусом. В среднем интервал между первым и вторым инфицированием составляет 3-5 месяцев.