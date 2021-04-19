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В Минздраве ожидают новую вспышку COVID после Пасхи

Новина українською → Украина, Понедельник 19 апреля 2021 17:18
В Минздраве ожидают новую вспышку COVID после Пасхи Фото: глава Минздрава Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав ожидает новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти за 3-4 недели после праздника.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал министр.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля Степанов допускал, что напряженная ситуация с коронавирусом в стране будет наблюдаться до 15 апреля, а после уровень заболеваемости может стабилизироваться.

Напомним, за минувшие сутки в Украине наблюдается спад заболеваемости - выявили 6506 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях.

В Центре общественного здоровья Украины сообщили, что по состоянию на март 2021 года в стране подтверждено более 1,2 тысячи случаев повторного заражения коронавирусом. В среднем интервал между первым и вторым инфицированием составляет 3-5 месяцев.

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