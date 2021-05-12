В Минздраве прогнозируют, что введение COVID-сертификатов позволит путешествия в Европу уже летом

Введение COVID-сертификатов нужно для того, чтобы обеспечить поездки украинцев в Европу. Путешествия могут стать возможными уже летом.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер во время брифинга.

В Минздраве отметили, что введение сертификатов не означает, что сразу откроются границы в Европу. Соответствующее решение должен принять Евросоюз.

"Введение COVID-сертификатов точно упростит путешествия в будущем. Я думаю, это будет работать уже летом. Но при этом никого обязывать делать этот сертификат тоже пока не планируется. Но точно с сертификатом удобнее будет пересекать границу", - сказал Кучер.

Он также объяснил, как украинцам будут выдавать COVID-сертификаты.

"Сертификат, предварительно мы планируем, что будет выдаваться через приложение "Дія". Его можно будет получить непосредственно после прививки. И прорабатывается вариант, если вам это нужно, предоставления сертификата в бумажном виде через Центр предоставления административных услуг. Но решение финальное будет принято впоследствии", - сказал замглавы Минздрава.