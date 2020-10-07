В Минздраве рассказали, как будут бороться с очередями из-за тестов на COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как ведомство планирует бороться с очередями на тестирование на коронавирус. Сейчас министерство договаривается с частными лабораториями о проведении тестов за счет госбюджета.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 59 189 тестирований... Это тоже рекордное количество тестов ПЦР... Я понимаю, что количество тестирований, исходя из сегодняшнего количества заболевших, исходя из динамики, с которой распространяется коронавирусная болезнь, - недостаточное", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, в Украине есть регионы, в которых фиксируются задержки с тестированием. Напряженная ситуация в Донецкой, Харьковской, Одесской областях, поскольку оттуда тесты возят в другие лаборатории, у которых есть соответствующие мощности. Тесты из этих регионов везут в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Кировоградскую области.

"На следующем заседании правительства по нашему предложению будет принято решение - мы привлекаем максимально частные лаборатории для того, чтобы они по нашему заказу (делали ПЦР-тесты, - ред.)... Мы провели переговоры, и некоторые соглашаются работать", - отметил министр.

По его словам, сейчас Украина вышла на более 30 тысяч тестирований. До декабря Минздрав планирует выйти на не менее 50 тысяч тестов ПЦР, которые будут делаться именно в государственных учреждениях.

"У нас есть еще один метод, который мы вводим, он только появился в мире - это так называемый тест на антиген. Что такое антиген? Это сам вирус, который попадает в организм - и мы очень быстро сможем... увидеть, что с человеком, а дальше уже делать ПЦР-тест", - рассказал он.

В работу также планируют запускать и украинские тесты на коронавирус.

"Все это, я думаю, в ближайшие недели существенно увеличит количество тестирований и уменьшит эти очереди", - подытожил глава Минздрава.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали вспышку коронавируса и выявили 4753 новых заражения. Самая сложная ситуация в Киеве, Харьковской, Одесской областях.

Как писало РБК-Украина, в Украине по состоянию на 7 октября ослабить карантин по-прежнему могут лишь в Кировоградской области, а во всех остальных регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом.