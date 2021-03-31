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В Минздраве рассказали, какая эффективность китайской вакцины Sinovac

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 08:50
В Минздраве рассказали, какая эффективность китайской вакцины Sinovac Фото: стала известна эффективность вакцины Sinovac (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину на прошлой неделе прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. В Минздраве рассказали, какая ее эффективность.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, член оперативного штаба Минздрава по вакцинации Федор Лапий, говорится в материале "Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине".

В начале года в Бразилии и Турции проводили испытания вакцины и они показали очень разные результаты. Лапий отметил, что при измерении эффективности в Бразилии местные ученые учли даже очень легкие формы болезни.

В Минздраве сказали изданию, что CoronaVac может на 50% предотвратить любые случаи заражения и проявления симптомов, на 78% - болезни средней тяжести и на 100% - тяжелые случаи и госпитализации.

Хотя в Бразилии эффективность против COVID-19 составила чуть больше 50%, отчасти из-за того, что там решили испытывать препарат только на медиках. В Турции эффективность вакцины оказалась на уровне 83,5%.

Напомним, Владимир Зеленский 27 марта заявил, что Украина получит следующую партию вакцины Sinovac в ближайшие недели.

Кроме того, Украина хочет договориться с Китаем о новых поставках вакцины от коронавируса.

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