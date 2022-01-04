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Бустерная доза. Когда появятся новые сертификаты

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Вторник 04 января 2022 20:49
Бустерная доза. Когда появятся новые сертификаты Фото: Сертификат о вакцинации бустерной дозой появится в конце января (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Сертификаты о вакцинации для людей, которые получат бустерную прививку от коронавируса, появятся в конце января. До тех пор привитые третьей дозой смогут использовать "зеленый" сертификат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Для того чтобы получить новый сертификат о вакцинации необходимо будет отправить запрос на портале или в приложении "Дия" после получения прививки.

"Порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации", - говорится в сообщении.

Срок действия нового сертификата составит 270 дней.

Также получившие бустерную прививку, смогут заказать международный сертификат о вакцинации.

"Его можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине вводится бустерная вакцинация от коронавируса.

Кроме того, в Украине открылась онлайн запись на бустерную прививку.

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