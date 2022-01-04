Бустерная доза. Когда появятся новые сертификаты
Сертификаты о вакцинации для людей, которые получат бустерную прививку от коронавируса, появятся в конце января. До тех пор привитые третьей дозой смогут использовать "зеленый" сертификат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Для того чтобы получить новый сертификат о вакцинации необходимо будет отправить запрос на портале или в приложении "Дия" после получения прививки.
"Порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации", - говорится в сообщении.
Срок действия нового сертификата составит 270 дней.
Также получившие бустерную прививку, смогут заказать международный сертификат о вакцинации.
"Его можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней", - говорится в сообщении.