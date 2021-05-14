В Минздраве рассказали, сколько сейчас есть вакцины AstraZeneca для прививки второй дозой
Для вакцинации второй дозой AstraZeneca в Украине оставили 26 тысяч доз. Речь идет о препарате южнокорейского производства SKBio, а не об индийском Covishield.
Так, вакцинация началась в конце февраля. В мае часть людей, которые вакцинировались первой дозой вакцины AstraZeneca/Covishield против COVID-19, начнут получать вторую дозу (через 12 недель после первой прививки)
"Для этого зарезервировано 26 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio. Люди, которые вакцинировались остаточными дозами или как публичные лица, также гарантированно будут вовремя привиты против COVID-19 второй дозой.", - говорится в сообщении.
В Минздраве напоминают, что вакцины AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca/Covishield имеют одинаковый состав и технологию производства. Поэтому если человек получил первую дозу вакцины Covishield, то вторая доза может быть AstraZeneca-SKBio.
Ранее, в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине почти закончилась вакцина AstraZeneca предназначена для первой прививки от COVID-19.
Главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что COVAX обещает Украине дополнительные 700 тысяч доз AstraZeneca до конца мая.
Напомним, в Украине за вчера, 13 мая, от коронавирус привили первой дозой 17 057 человек, второй дозой - 4530. При этом в Херсонской области не сделали ни одной прививки от COVID-19.