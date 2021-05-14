В Минздраве рассказали, сколько сейчас есть вакцины AstraZeneca для прививки второй дозой

Для вакцинации второй дозой AstraZeneca в Украине оставили 26 тысяч доз. Речь идет о препарате южнокорейского производства SKBio, а не об индийском Covishield.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины .

Так, вакцинация началась в конце февраля. В мае часть людей, которые вакцинировались первой дозой вакцины AstraZeneca/Covishield против COVID-19, начнут получать вторую дозу (через 12 недель после первой прививки)

"Для этого зарезервировано 26 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio. Люди, которые вакцинировались остаточными дозами или как публичные лица, также гарантированно будут вовремя привиты против COVID-19 второй дозой.", - говорится в сообщении.

В Минздраве напоминают, что вакцины AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca/Covishield имеют одинаковый состав и технологию производства. Поэтому если человек получил первую дозу вакцины Covishield, то вторая доза может быть AstraZeneca-SKBio.