В Минздраве рассказали, когда ждать новую волну коронавируса

В Украине новая волна распространения COVID-19 может начаться с конца января по конец марта. На эти сроки может оказать влияние появление новых мутаций коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко телеканалу BBC .

"Новую волну (коронавируса - ред.) можно ожидать к концу января - февраля - марта. Если никакие другие мутации не приведут к другому. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости", - сказал Ляшко, добавив, что более точный прогноз будет готов на этой неделе.

Он уточнил, что в ситуации с коронавирусом тяжело что-либо прогнозировать, поскольку возбудитель инфекции постоянно нарушает все предсказания.

"Даже по этой волне были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок (заболеваемости - ред.) прошел в середине октября", - уточнил министр.

Ляшко добавил, что избежать высокой летальности от коронавируса позволит активная вакцинация, включая бустерные дозы. По его словам, в Украине все готово для третьих прививок от коронавируса.