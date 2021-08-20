В Минздраве сообщили, продлят срок действия COVID-сертификата. Пока он действителен полгода

В Украине могут продлить срок действия COVID-сертификата. Сейчас он составляет полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга.

По его словам, сейчас данный вопрос изучается. "Пока ВОЗ не рекомендует вводить бустерные дозу. Решение, продлевать ли срок действия сертификата до 12 месяцев, мы примем в ближайшее время", - сказал Ляшко.