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В Минздраве сообщили, продлят срок действия COVID-сертификата. Пока он действителен полгода

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Пятница 20 августа 2021 10:58
В Минздраве сообщили, продлят срок действия COVID-сертификата. Пока он действителен полгода Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине могут продлить срок действия COVID-сертификата. Сейчас он составляет полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга.

По его словам, сейчас данный вопрос изучается.

"Пока ВОЗ не рекомендует вводить бустерные дозу. Решение, продлевать ли срок действия сертификата до 12 месяцев, мы примем в ближайшее время", - сказал Ляшко.

Ранее в Минцифры предупредили украинцев о временных задержках в получении COVID-сертификатов.

Также в Минцифры объяснили, для чего украинцам два COVID-сертитфикаты и чем они отличаются.

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