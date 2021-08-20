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В Минздраве сообщили, как вакцинироваться украинцам с оккупированных Донбасса и Крыма

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Пятница 20 августа 2021 14:34
В Минздраве сообщили, как вакцинироваться украинцам с оккупированных Донбасса и Крыма Фото: в Минздраве сообщили, как вакцинироваться украинцам с оккупированных территорий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма, могут вакцинироваться против COVID-19 в любом из пунктов прививки и центров массовой вакцинации на подконтрольной правительству территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Чтобы пересечь линию разграничения с временно оккупированных территорий и получить прививку от COVID-19 не нужно проходить самоизоляцию. Для этого следует получить приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором.

"Чтобы получить приглашение запишитесь на прививку в одном из центров вакцинации населения и пунктов прививки, расположенных на подконтрольной правительству территории", - пояснили в Минздраве.

Запись происходит по номеру контакт-центра Министерства здравоохранения по вопросам противодействия COVID-19: +38 0800 60 20 19 или с помощью чата на сайте Минздрава.

Алгоритм действий:

  • Вам необходимо сообщить, с которого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупированным), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки или центр вакцинации.
  • Оператор запишет на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту в случае его отсутствия.
  • Этот идентификатор необходимо будет предоставить при пересечении КПВВ.
  • Для записи на вторую дозу необходимо будет повторить все предыдущие действия.
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