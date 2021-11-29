Мир должен противостоять ограничениям на поездки из-за COVID, - президент ЮАР
Президент ЮАР, где обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон", Сирил Рамафоса призвал другие страны противостоять "неоправданным и ненаучным" ограничениям на поездки из-за COVID-19. По его словам, такие запреты в основном наносят ущерб развивающимся странам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы должны противостоять необоснованным и ненаучным ограничениям на поездки, которые наносят ущерб экономике и секторам экономики, которые зависят от поездок", - заявил Рамафоса во время выступления на открытии саммита Китай-Африка в Дакаре.
При этом президент Сенегала Маки Салл, принимавший саммит, ответил, что Африка солидарна с Южной Африкой, потому она "не закроет свои двери".
"Существует мировой порядок, в котором богатство страны - это разница между болезнью и здоровьем", - добавил Рамафоса.
Напомним, ВОЗ призывает страны мира не вводить запреты на перелеты в страны Южной Африки из-за появления там нового штамма коронавируса "Омикрон". Такое заявление сделал глава ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти.