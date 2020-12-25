Мир на середине пути к завершению пандемии коронавируса, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир еще далеко до завершения пандемии коронавируса. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах относительно развития ситуации с COVID-19.

Об этом сказал директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью "НВ".

По словам представителя ВОЗ, мир находится только на середине пути.

"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются примерно два года, поэтому мы пока что только на середине пути", - пояснил он.

Клюге добавил, что организации сложно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поскольку она очень непредсказуемая.

"Как только меры профилактики, локдауна и усилий по контролю над вирусом активно применятся, он пойдет на спад. Стоит расслабиться - и мы снова видим быстрый рост числа больных", - отметил директор Европейского бюро ВОЗ.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили еще более 11 тысяч случаев коронавируса. Выздоровевших от болезни больше - за вчера зарегистрировали более 15 тысяч выздоровлений.

Добавим, недавно Ганс Клюге дал интервью РБК-Украина. Он рассказал, что в ВОЗ думают о ситуации с коронавирусом в Украине.