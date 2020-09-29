В мире 8 компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 8 компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавируса. Украина активно ведет с ними переговоры о поставках вакцин, в случае успеха.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сейчас Министерство здравоохранения ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca.

"Есть восемь компаний-разработчиков вакцин, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний. Клинические испытания должны показать, что вакцина вырабатывает антитела, и ты не заразишься вирусом, если говорить проще. Минздрав обратился к ведущим компаний, мы уже длительное время ведем с ними переговоры", - сообщил Степанов.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина принимает участие в программе ВОЗ, по которой получит дозы вакцины от коронавируса для 20% населения страны, после ее официальной регистрации.

Также сообщалось, что в госбюджет Украины на 2021 год заложили 2,6 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса.