В мире сделано почти 1 млрд COVID-прививок. Больше всего в США

В мире сделано уже 966 млн прививок от коронавируса. Больше всего прививок было сделано в Соединенных Штатах.

По данным агентства, темпы вакцинации от коронавируса сейчас составляют около 16 млн прививок в день. Таким образом, порог в 1 млрд будет преодолен в эти выходные.

Однако даже в этих условиях, чтобы достичь уровня в 10 млрд прививок, что будет означать вакцинацию около 75% населения планеты, нужен 21 месяц.

В настоящее время введено достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать 6,3% населения мира, однако распределение препаратов было неравномерным.