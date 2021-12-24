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В мире за сутки зафиксировали рекордную заболеваемость COVID

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Пятница 24 декабря 2021 15:31
В мире за сутки зафиксировали рекордную заболеваемость COVID Фото: вчера в мире был побит суточный рекорд по заболеваемости COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

За сутки 23 декабря в мире зарегистрировали рекордное количество COVID-больных. Такого показателя не было с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Worldometer.

Так, за вчерашние сутки зафиксировано 909 979 новых случаев коронавируса. Среди стран-лидеров:

  • США - 267 269 больных
  • Великобритания - 119 789
  • Франция - 91 608
  • Испания - 79 912
  • Италия - 44 595
  • Германия - 39 196
  • Россия - 25 667

Украина находится в списке на 20-м месте среди 224 стран. За вчерашние сутки в стране зафиксировано 7 312 больных COVID-19.

Напомним, в Израиле провели клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Во время чего все COVID-больные, на которых проводилось тестирование, - выздоровели.

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