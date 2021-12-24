В мире за сутки зафиксировали рекордную заболеваемость COVID
Фото: вчера в мире был побит суточный рекорд по заболеваемости COVID (Getty Images)
За сутки 23 декабря в мире зарегистрировали рекордное количество COVID-больных. Такого показателя не было с начала пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Worldometer.
Так, за вчерашние сутки зафиксировано 909 979 новых случаев коронавируса. Среди стран-лидеров:
- США - 267 269 больных
- Великобритания - 119 789
- Франция - 91 608
- Испания - 79 912
- Италия - 44 595
- Германия - 39 196
- Россия - 25 667
Украина находится в списке на 20-м месте среди 224 стран. За вчерашние сутки в стране зафиксировано 7 312 больных COVID-19.
Напомним, в Израиле провели клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Во время чего все COVID-больные, на которых проводилось тестирование, - выздоровели.