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Moderna назвала сроки разработки бустерной вакцины от "Омикрона"

Новина українською →
США, Вторник 21 декабря 2021 10:29
Moderna назвала сроки разработки бустерной вакцины от "Омикрона" Фото: Moderna рассказала, когда может быть готова бустерная вакцина от "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Фармацевтическая компания Moderna заявила, что бустерная вакцина от штамма "Омикрон" может быть готова уже в следующем году. Вскоре компания сможет приступить к изготовлению препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам исполнительного директора компании Стефана Бансела, Moderna надеется начать клинические испытания вакцины для защиты от быстро распространяющегося варианта "Омикрон" в начале следующего года. Пока она сосредоточивается на вакцине с бустерной дозой.

"Для "Омикрона" требуются лишь незначительные корректировки. Я не ожидаю никаких проблем", - сказал Бансел.

Теперь компания ожидает важной информации о новом штамме, чтобы начать разработку.

"Это займет еще неделю или две. Пройдет несколько месяцев, прежде чем мы сможем произвести 500 миллионов доз после утверждения [регулирующими органами]. Но наши мощности сегодня намного выше, чем год назад", - сказал исполнительный директор компании.

Напомним, компания Moderna заявила, что бустерная доза вакцины от COVID-19 защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител. К такому мнению пришли ученые после серии лабораторных испытаний.

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