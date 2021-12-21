Moderna назвала сроки разработки бустерной вакцины от "Омикрона"

Фармацевтическая компания Moderna заявила, что бустерная вакцина от штамма "Омикрон" может быть готова уже в следующем году. Вскоре компания сможет приступить к изготовлению препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам исполнительного директора компании Стефана Бансела, Moderna надеется начать клинические испытания вакцины для защиты от быстро распространяющегося варианта "Омикрон" в начале следующего года. Пока она сосредоточивается на вакцине с бустерной дозой.

"Для "Омикрона" требуются лишь незначительные корректировки. Я не ожидаю никаких проблем", - сказал Бансел.

Теперь компания ожидает важной информации о новом штамме, чтобы начать разработку.

"Это займет еще неделю или две. Пройдет несколько месяцев, прежде чем мы сможем произвести 500 миллионов доз после утверждения [регулирующими органами]. Но наши мощности сегодня намного выше, чем год назад", - сказал исполнительный директор компании.