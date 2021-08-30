ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Могли завезти с полуфабрикатами: Китай выдвинул теорию относительно вспышки COVID в Ухане

Новина українською →
Китай, Понедельник 30 августа 2021 19:13
Могли завезти с полуфабрикатами: Китай выдвинул теорию относительно вспышки COVID в Ухане Фото: Китай выдвинул теорию о вспышке COVID в Ухане (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая выдвинули теорию, что коронавирус мог попасть на территорию Уханя вместе с полуфабрикатами. Ученые призывают ВОЗ проверить соответствующую версию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Специалисты центра провели сравнение информации о заболевших коронавирусом людей с образцами, которые были собраны на упаковках полуфабрикатов. Согласно результатам, заболевание могло попасть в Китай из другой страны или же другого района КНР.

Отмечается, что летом 2020 года в городе Далянь произошла локальная вспышка коронавируса среди сотрудников компании, которая занимается торговлей морепродуктами. Уже в октябре того же года, специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний КНР отметили, что заболевание могло попасть на территорию Уханя из-за импорта продуктовых товаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Китай
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе