В Молдове журналистов включили во второй этап вакцинации от COVID
Минздрав Молдовы включил журналистов во второй этап вакцинации от коронавируса. Руководителей СМИ просят предоставить списки сотрудников, которые хотят вакцинироваться.
Об этом сообщила врио главы молдовского минздрава Татьяна Затык в ответе Центру независимой журналистики, передает Newsmaker.
"Учитывая, что представители СМИ работают в коллективах, но им необязательно контактировать с людьми, которые болеют или имеют подозрения на коронавирус, их вакцинация пройдет на втором этапе", - отметила Затык.
Она также добавила, что для всех представителей СМИ вакцинация пройдет независимо от их типа и организационной структуры. В письме Затык также просит медиа предоставить списки сотрудников, которые хотят вакцинироваться.
В конце марта неправительственные организации и СМИ призвали министерство здравоохранения на втором этапе вакцинации привить от коронавируса журналистов, чья деятельность связана с риском заразиться.
В Молдове вакцинация от коронавируса началась 2 марта. По плану властей, вакцинацию проведут в три этапа. За первые два месяца вакцинации планируют привить 70 тыс. медработников и соцработников. На втором этапе, в течение следующих четырех месяцев, прививки будут делать людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, педагогам, сотрудникам правоохранительных органов, военным и работникам тюрем. Это, по подсчетам минздрава, около 733 тыс. человек.
На третьем этапе будут вакцинировать все остальное население. Он продлится до тех пор, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет. Для этого, по информации ВОЗ, надо привить 70% населения. В Молдове это 2,5 млн человек.
Второй этап вакцинации - людей старше 60 лет и людей от 18 лет до 60 лет с хроническими заболеваниями, - начался 1 апреля.
Напомним, в Молдове с 3 апреля ужесточили карантинные ограничения в связи с чрезвычайным положением, которое введено в Молдове из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Так, в самых крупных городах страны - Кишиневе и Бельцах - вводят комендантский час. С 23:00 до 5:00 гражданам запрещено находиться за пределами своих квартир или домов.