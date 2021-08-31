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Можно ли подделать бумажный COVID-сертификат: объяснение Минздрава

Новина українською →
Украина, Вторник 31 августа 2021 08:42
Можно ли подделать бумажный COVID-сертификат: объяснение Минздрава Фото: в Минздраве объяснили, могут ли украинцы подделать бумажный COVID-сертификат (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий, Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения предполагают, что сфальсифицировать международное свидетельство о вакцинации вполне возможно. Иногда медикам удается подделывать бумажные варианты, путем внесения данных о сделанной прививке которой они не осуществляли.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации".

Например, для бумажного COVID-сертификата не нужен действительный номер партии вакцины, но это свидетельство заверяется подписью врача и печатью медицинского учреждения.

Таким образом, если мошенникам удается их подделать, то проверить действительность свидетельства не возможно, поскольку QR-код на документе не предусмотрен.

Однако информацию о вакцинации в электронную систему заносят медицинские работники, которые делают прививки от COVID-19. Поэтому внести ложные данные в систему крайне сложно, поскольку обязательно нужно указать номер партии вакцины, который сверяется с номерами в специальной базе данных.

Впрочем, теоретически, за "вознаграждение" медики, которые делают прививки, могут "помочь" с получением сертификата без самого процесса вакцинации, указав номер партии, все нужные данные и списав "использованную" дозу препарата.

Напомним, в Украине завершено бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дия". Отныне сгенерировать цифровой сертификат в "Дие" может каждый вакцинированный украинец.

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