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В музеи Ватикана посетителей будут пускать по COVID-сертификатам

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Пятница 30 июля 2021 16:24
В музеи Ватикана посетителей будут пускать по COVID-сертификатам Фото: В музеи Ватикана посетителей будут пускать по COVID-сертификатам (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В музеи Ватикана посетители смогут попасть только при наличии COVID-сертификата. Нововведение вступит в силу с пятницы, 6 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения Ватикана.

"Начиная с пятницы, 6 августа, и до дальнейшего уведомления, доступ в музеи Ватикана и все связанные с ними зоны будет разрешен только лицам, имеющим сертификат о COVID-19 (Green Pass или эквивалентное удостоверение)", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сотрудники музея могут запросить, помимо сертификата в цифровом или бумажной виде, документ, удостоверяющий личность посетителя.

"Эти правила необходимы для того, чтобы ваше посещение прошло в самых лучших и безопасных условиях. Поэтому они превалируют над обычными условиями", - говорится в сообщении.

Напомним, с 31 июля украинские туристы смогут въезжать на территорию Италии. Однако по прибытию необходимо будет пять дней находится на самоизоляции.

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