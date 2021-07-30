В музеи Ватикана посетителей будут пускать по COVID-сертификатам

В музеи Ватикана посетители смогут попасть только при наличии COVID-сертификата. Нововведение вступит в силу с пятницы, 6 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения Ватикана .

"Начиная с пятницы, 6 августа, и до дальнейшего уведомления, доступ в музеи Ватикана и все связанные с ними зоны будет разрешен только лицам, имеющим сертификат о COVID-19 (Green Pass или эквивалентное удостоверение)", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сотрудники музея могут запросить, помимо сертификата в цифровом или бумажной виде, документ, удостоверяющий личность посетителя.

"Эти правила необходимы для того, чтобы ваше посещение прошло в самых лучших и безопасных условиях. Поэтому они превалируют над обычными условиями", - говорится в сообщении.