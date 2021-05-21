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МВФ представил план окончания пандемии COVID. На его реализацию пойдут 50 млрд долларов

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Вашингтон, Пятница 21 мая 2021 17:35
МВФ представил план окончания пандемии COVID. На его реализацию пойдут 50 млрд долларов Фото: МВФ представил план окончания пандемии (flickr.com/worldbank)
Автор: Дмитрий Левицкий

Международный валютный фонд обнародовал план завершения пандемии коронавируса в мире. На реализацию этого плана понадобится не менее 50 млрд долларов.

Об этом говорится на сайте МВФ.

Предложенный фондом план предполагает обеспечение не менее 40% населения всех стран мира до конца 2021 года и не менее 60% населения до первой половины 2022 года, а также страхование от рисков ухудшения ситуации и обеспечение повсеместного тестирования на коронавирус.

Как планирует МВФ, 35 миллиардов долларов будут задействованы как грантовое финансирование, а оставшаяся часть общего плана финансирования поступит от национальных правительств.

МВФ прогнозирует, что реализация этого плана приведет к вливанию в мировую экономику около 9 триллионов долларов к 2025 году, а страны, которые вложат больше всего средств в план, вероятно, получат наибольшую отдачу.

Напомним, до этого в МВФ заявляли, что глобальная вакцинация населения от COVID-19 позволит не только победить пандемию, но и будет способствовать восстановлению экономики.

Кроме того, в ООН прогнозировали, что в 2021 году рост мировой экономики составит более 5%. Перспективы глобального роста улучшило восстановление экономики Китая и США.

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