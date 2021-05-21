МВФ представил план окончания пандемии COVID. На его реализацию пойдут 50 млрд долларов

Международный валютный фонд обнародовал план завершения пандемии коронавируса в мире. На реализацию этого плана понадобится не менее 50 млрд долларов.

Предложенный фондом план предполагает обеспечение не менее 40% населения всех стран мира до конца 2021 года и не менее 60% населения до первой половины 2022 года, а также страхование от рисков ухудшения ситуации и обеспечение повсеместного тестирования на коронавирус.

Как планирует МВФ, 35 миллиардов долларов будут задействованы как грантовое финансирование, а оставшаяся часть общего плана финансирования поступит от национальных правительств.

МВФ прогнозирует, что реализация этого плана приведет к вливанию в мировую экономику около 9 триллионов долларов к 2025 году, а страны, которые вложат больше всего средств в план, вероятно, получат наибольшую отдачу.