Мьянма просит мир о помощи из-за ситуации с COVID-19. Число инфекций в стране резко возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военный правитель Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаинг стремится к более тесному сотрудничеству с международным сообществом для сдерживания коронавируса. Он призвал к расширению сотрудничества в области профилактики, контроля и лечения COVID-19 с другими членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и "дружественными странами".

Лидер хунты заявил, что вакцинацию от коронавируса в стране необходимо увеличить как за счет безвозмездных доз и за счет развития внутреннего производства при помощи России. Мьянма будет добиваться выделения средств из фонда АСЕАН на COVID-19.

Сообщается, что в больницах Мьянмы не хватает кислорода. По меньшей мере восемь человек умерли в больнице Янгона в минувшие выходные из-за отказа кислородной системы.