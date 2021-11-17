Наличие антител не является основанием для отказа от COVID-прививки, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что наличие антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации. Вместе с тем тестирование перед иммунизацией также не является обязательным.

"Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодня неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что ни один из COVID-тестов не является обязательным перед проведением вакцинации.

"В первую очередь, речь идет о тесте на определение антител. Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным. Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не даст ответ на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь", - добавляют в сообщении.