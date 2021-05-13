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В НАН назвали примерную смертность от COVID в Украине

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Украина, Четверг 13 мая 2021 11:20
В НАН назвали примерную смертность от COVID в Украине Фото: реальная смертность от коронавируса в Украине варьируется от 90 до 110 тысяч человек (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Национальная академия наук Украины представила данные о примерной смертности от коронавируса в стране. Так, летальных случаев от COVID-19 варьируются от 90 до 110 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба НАН.

Ученые отмечают, что такие данные взяты исходя из обновленных данных о смертности от COVID от Министерства юстиции Украины.

"Если предположить, что коэффициент недооценки постепенно снижался по мере перехода первой волны эпидемии во вторую, можно получить примерный диапазон смертности, связанный с пандемией (речь идет об учтенной смертности от коронавируса, неучтенной смертности и смертности, связанной с ограниченностью доступа к больницам), в 90-110 тысяч на сегодня. Эта оценка, вероятно, будет корректироваться в свете полных демографических данных", - отметили в НАН.

Отметим, также в НАН отмечали, что реальная летальность от коронавируса в Украине в 2020 году была почти втрое больше, чем те данные, которые обнародовало в статистике Министерство здравоохранения.

Также РБК-Украина писало, что ученые прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 на следующей неделе.

Напомним, по состоянию на 13 мая, по данным Минздрава, в Украине зафиксировали 47 333 летальных случая с начала пандемии.

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