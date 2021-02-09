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В НАН рассказали, в какой области Украины больше всего недооценивают смертность от COVID-19

Новина українською → Украина, Вторник 09 февраля 2021 10:13
В НАН рассказали, в какой области Украины больше всего недооценивают смертность от COVID-19 Фото: Палата больницы (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Харьковская область является одной из худших в регистрации смертности от коронавируса. В то же время, Киев и Черновицкая область – среди лучших по этому показателю.

Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

Отмечается, что в целом степень недооценки смертности от коронавируса может отличаться в разных регионах Украины.

«Харьковская обл. среди худших в регистрации смертности от нового вируса, а Черновицкая вместе с Киевом – среди лучших», – говорится в сообщении.

В НАН отметили, что избыточная смертность вычисляется с погрешностью, которая зависит от способа определения базового уровня смертности.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине за 8 февраля обнаружили 2656 новых случаев коронавирус. Больше всего заражений за сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 249 646 случаев коронавируса; 1 084 608 человек выздоровели, и 23 771 человек умерло.

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