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В НАН спрогнозировали число в Украине новых случаев COVID в ближайшие недели

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 09:35
В НАН спрогнозировали число в Украине новых случаев COVID в ближайшие недели Фото: в НАН дали прогноз по развитию эпидситуации в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Средняя число новых случаев COVID-19 в течение недели 21 - 27 апреля может достичь отметки в 10529 (по модели Prophet) и 12369 (по модели SEIR-U), а в течение 28 апреля - 4 мая - 11122 случаев. Сейчас среднее количество новых выявлений - 12743 человек в день.

Такой прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине обнародовала НАН Украины.

"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равняться 10529 (Prophet) и 12369 (SEIR-U) в течение недели 21-27 апреля 2021 года и 11122 (SEIR-U) в течение недели 28 апреля - 4 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

В НАН Украины также спрогнозировали, что смертность от COVID должна пойти на спад в ближайшие дни.

Напомним, за вчера в Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса - подтвердили 12 162 новых заражения. При этом подтвердили 429 летальных исходов. Максимальное число смертей на сутки в Украине было зафиксировано 7 апреля - 481. С начала пандемии скончались уже 40 796 человек.

Ранее сообщалось, что в этом году в Украине выросла смертность от коронавируса более чем на треть. Сейчас показатель летальности составляет 2,4%.

Также министр здравоохранения я Максим Степанов сообщал, что самая тяжелая ситуация с коронавирусом сейчас в Киеве, в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.

В то же Время председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий предупреждал, что уже нужно готовиться к четвертой волне коронавируса. По его словам, она может быть более угрожающей.

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