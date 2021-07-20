В НАН Украины назвали три эпицентра заболеваемости COVID

В Украине весь недельный прирост заболеваемости COVID-19 зафиксирован на юге страны. При этом три украинских региона являются эпицентрами заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемической ситуации, опубликован на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

В Одесской области стремительно растет число положительных ПЦР-тестов (на 41% за неделю) и госпитализаций (на 38% за неделю). При этом угрожающими являются темпы роста позитивных результатов ПЦР-тестов.

В то же время в Киеве высокими стали темпы роста госпитализаций и положительных результатов тестов. При этом в столице выросло на 4% количество случаев коронавируса, после снижения на 17% неделей ранее.

Кроме того, в Сумской области фиксируют высокие темпы роста госпитализаций, а также увеличение темпов роста заболеваемости. Также за неделю в регионе возросло количество положительных ПЦР-тестов.