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Нарастить темпы вакцинации: у Зеленского обсудили противодействие штамму "Дельта"

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 14:34
Нарастить темпы вакцинации: у Зеленского обсудили противодействие штамму "Дельта" Фото: в Украине планируют нарастить темпы вакцинации против COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство планирует скоординировать работу для подготовки к потенциальной вспышке коронавируса в Украине. В частности, планируется ускорить темпы вакцинации населения против COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

На совещании у главы государства говорилось, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе, из-за штамма "Дельта", в стране необходимо продолжать активную иммунизацию населения.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, СНБО уже подтвердила наличие "Дельта" в Украине.

Поэтому, по его словам, необходимо наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для выявления нового штамма.

"Правительство планирует активно работать в этом направлении последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости",- сказал Шмыгаль.

По информации Минздрава, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19: более 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн завершили вакцинацию.

В частности, на прошлой неделе было сделано 563 тысяч прививок, что является наибольшим недельным показателем с начала прививочной кампании.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине сделали более 25 тысяч прививок от коронавируса.

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