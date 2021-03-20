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У нас война: Шмыгаль объяснил отказ Украины от российской вакцины

Новина українською → Киев, Суббота 20 марта 2021 10:50
У нас война: Шмыгаль объяснил отказ Украины от российской вакцины Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал причины отказа от закупки российской вакцины от коронавируса. Между двумя странами продолжается военный конфликт.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

По его словам, вакцина "Спутник V" не прошла необходимые стадии клинических исследований - это первая причина.

"И вторая причина - это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт", - объяснил он.

Ранее главы правительств трех федеральных земель на востоке ФРГ положительно отозвались о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Заявление было сделано на фоне прекращения применения в Европе препарата компании AstraZeneca.

Напомним, ряд стран мира отказались от применения вакцины AstraZeneca в рамках "мер безопасности", но потом вакцинацию возобновили.

Отметим, Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает "вероятно хорошой" российскую вакцину от COVID.

Ранее агентство Reuters писало, что некоторые правительства стран-участниц ЕС рассматривают возможность централизованной закупки российской вакцины "Спутник V".

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