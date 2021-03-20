У нас война: Шмыгаль объяснил отказ Украины от российской вакцины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал причины отказа от закупки российской вакцины от коронавируса. Между двумя странами продолжается военный конфликт.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild .

По его словам, вакцина "Спутник V" не прошла необходимые стадии клинических исследований - это первая причина.

"И вторая причина - это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт", - объяснил он.

Ранее главы правительств трех федеральных земель на востоке ФРГ положительно отозвались о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Заявление было сделано на фоне прекращения применения в Европе препарата компании AstraZeneca.