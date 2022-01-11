ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названо условие, при котором украинцам могут отказать в бустерной дозе

Новина українською →
Украина, Вторник 11 января 2022 13:14
Названо условие, при котором украинцам могут отказать в бустерной дозе Фото: замминистра здравоохранения Игорь Кузин (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Ольга Белей

Украинцам будут отказывать в бустерной дозе вакцины от коронавируса, если они придут ее делать ранее, чем через 6 месяцев после последней прививки. Все, кто придет после 6 месяцев будут иметь возможность вновь вакцинироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "ВВС Украина".

В частности, он рассказал, смогут ли украинцы получить бустерную дозу вакцины от коронавирусной инфекции раньше, чем через 6 месяцев после последней прививки.

"Если человек пришел раньше, то прививки не получит. Если позже, то получит. Оптимальный срок введения дозы бустера составляет от шести до девяти месяцев. Но даже если через 10 месяцев придет, то все равно будет бустер", - заявил он.

Напомним, в Украине базовый курс прививки от коронавируса уже прошли более 14 млн человек. За вчера вакцинировались еще более 96 тысяч граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
вакцинация от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе