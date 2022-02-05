Небольшой спад. В Украине 42 тысячи COVID-случаев за сутки
В Украине за пятницу, 4 февраля, зафиксировано 42 533 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (43 778 положительных тестов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 918 человек; летальных случаев - 85, выздоровели - 9 628 человек.
За последние сутки в Украине проведено 164456 тестов, в т. ч.:
- методом ПЦР - 91 875
- методом ИФА - 7 192
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 65 389.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 4 256 208 человек;
- выздоровело - 3 669 979 человек;
- летальных исходов - 101 168;
- проведено ПЦР-тестирований - 18 496 292.
Напомним, главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачек заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки "Омикрона". По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.
Кузин заявил, что в следующем месяце могут регистрировать по 59 тысяч случаев инфицирования COVID-19 в день. А самые высокие показатели заболеваемости он прогнозирует на конец месяца - на 20-25 февраля.