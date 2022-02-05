ru ua
Сб, 05 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Небольшой спад. В Украине 42 тысячи COVID-случаев за сутки

Новина українською →
Украина, Суббота 05 февраля 2022 08:14
Небольшой спад. В Украине 42 тысячи COVID-случаев за сутки Фото: число случаев COVID-19 в Украине за 4 февраля упало до 42 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине за пятницу, 4 февраля, зафиксировано 42 533 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (43 778 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 918 человек; летальных случаев - 85, выздоровели - 9 628 человек.

Небольшой спад. В Украине 42 тысячи COVID-случаев за сутки

За последние сутки в Украине проведено 164456 тестов, в т. ч.:

  • методом ПЦР - 91 875
  • методом ИФА - 7 192
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 65 389.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 4 256 208 человек;
  • выздоровело - 3 669 979 человек;
  • летальных исходов - 101 168;
  • проведено ПЦР-тестирований - 18 496 292.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачек заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки "Омикрона". По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.

Кузин заявил, что в следующем месяце могут регистрировать по 59 тысяч случаев инфицирования COVID-19 в день. А самые высокие показатели заболеваемости он прогнозирует на конец месяца - на 20-25 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе