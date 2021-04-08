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Недостаточно вакцин: у Зеленского объяснили низкие темпы вакцинации от COVID

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 16:31
Недостаточно вакцин: у Зеленского объяснили низкие темпы вакцинации от COVID Фото: Кирилл Тимошенко (president gov ua)
Автор: РБК-Украина

Низкие темпы вакцинации в Украине от COVID связаны с тем, что в стране пока недостаточно вакцин. Но нынешняя система при необходимости способна делать в десятки раз больше прививок.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Такого больше не будет. Ведь сейчас темпы (вакцинации - ред.) обусловлены тем, что недостаточно вакцин. В апреле ожидаем несколько поставок от различных компаний и от COVAX. Мы понимаем, что построили систему, которая способна делать в десятки раз больше вакцинаций в сутки", - отметил Тимошенко.

Отметим, за все время Украина получила только 500 тысяч доз вакцины Covishield и 215 тысяч доз CoronaVac.

Напомним, в рамках кампании вакцинации в Украине используется препарат AstraZeneca/Covishield. Накануне в Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что вакцина Vaxzevria, которая производится по одной формуле с Covishield, в редких случаях может вызывать образование тромбов. Но в Украине таких случаев еще не фиксировали.

На сегодня заключены предварительные контракты на поставку 24 млн доз вакцины от COVID. А с учетом обещанных вакцин по механизму COVAX, Киев рассчитывает получить 32 млн доз.

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