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Непал открыл границы для вакцинированных туристов

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Непал, Пятница 24 сентября 2021 15:47
Непал открыл границы для вакцинированных туристов Фото: Непал открыл границы для вакцинированных туристов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Непала приняло решение возобновить выдачу виз. Таким образом страна планирует помочь предприятиям, пострадавшим из-за ограничений и закрытия границ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Непал открыл свои границы для вакцинированных туристов и отменил для них карантинные требования. Вероятно, соседние страны также примут соответствующее решение в ближайшее время, поскольку Индия, Бутан, Бангладеш и остров Шри-Ланка уже больше года закрыты для туристов.

"Возобновление выдачи виз по прибытии направлено на открытие туристического сектора, который является одной из опор экономики Непала", - отметил официальный представитель туризма Тара Нат Адхикари.

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