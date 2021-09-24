Непал открыл границы для вакцинированных туристов
Фото: Непал открыл границы для вакцинированных туристов (Getty Images)
Правительство Непала приняло решение возобновить выдачу виз. Таким образом страна планирует помочь предприятиям, пострадавшим из-за ограничений и закрытия границ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Непал открыл свои границы для вакцинированных туристов и отменил для них карантинные требования. Вероятно, соседние страны также примут соответствующее решение в ближайшее время, поскольку Индия, Бутан, Бангладеш и остров Шри-Ланка уже больше года закрыты для туристов.
"Возобновление выдачи виз по прибытии направлено на открытие туристического сектора, который является одной из опор экономики Непала", - отметил официальный представитель туризма Тара Нат Адхикари.