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Несколько областей близки к выходу из "красной зоны", ситуация с COVID в Киеве до сих пор сложная, - Шмыгаль

Новина українською → Украина, Понедельник 19 апреля 2021 13:40
Несколько областей близки к выходу из "красной зоны", ситуация с COVID в Киеве до сих пор сложная, - Шмыгаль Фото: карантин в некоторых областях могут ослабить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

За прошедшую неделю по всей Украине заболело коронавирусом на 14 тысяч меньше людей, чем за предыдущую. Несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из "красной зоны" карантина, однако эпидситуация в Киеве остается сложной.

Об этом на традиционном селекторном совещании заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство готовится к Пасхальным праздникам в условиях пандемии. Также глава правительства сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело на 14 тысяч меньше людей, чем за предыдущий. По его словам, несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из "красной зоны", ситуация в Киеве остается сложной.

Денис Шмыгаль рассказал, что в целом по Украине для больных коронавирусной болезнью выделено 698 77 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом. Занятых на сегодня - 44 415.

"Показатели загруженности коек за последние три недели улучшились. Недельные показатели также демонстрируют стабильность. Что касается количества активных больных, то динамика роста уменьшилась", - сказал премьер.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 6506 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях.

Ранее сообщалось, что во всех областях Украины циркулирует "британский" штамм коронавируса.

Напомним, в Украине шесть областей соответствуют норме COVID-госпитализаций.

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