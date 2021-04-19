Несколько областей близки к выходу из "красной зоны", ситуация с COVID в Киеве до сих пор сложная, - Шмыгаль

За прошедшую неделю по всей Украине заболело коронавирусом на 14 тысяч меньше людей, чем за предыдущую. Несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из "красной зоны" карантина, однако эпидситуация в Киеве остается сложной.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство готовится к Пасхальным праздникам в условиях пандемии. Также глава правительства сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело на 14 тысяч меньше людей, чем за предыдущий. По его словам, несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из "красной зоны", ситуация в Киеве остается сложной.

Денис Шмыгаль рассказал, что в целом по Украине для больных коронавирусной болезнью выделено 698 77 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом. Занятых на сегодня - 44 415.

"Показатели загруженности коек за последние три недели улучшились. Недельные показатели также демонстрируют стабильность. Что касается количества активных больных, то динамика роста уменьшилась", - сказал премьер.