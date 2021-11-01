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Несмотря на решение ОГА. Ровно не будет ограничивать городской транспорт

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Ровно, Понедельник 01 ноября 2021 15:21
Несмотря на решение ОГА. Ровно не будет ограничивать городской транспорт Фото: ровно не будет ограничивать городской транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Городской совет Ровно отказалась вводить ограничения на общественный транспорт для невакцинированных граждан. Накануне Ровенская ОГА постановила ввести ограничения на межобластном сообщении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zahid.net.

Сегодня, 1 ноября, состоялось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС. На повестке дня был вопрос запрета на пользование общественным транспортом без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

По результатам заседания городская комиссия решила не ужесточать ограничения. Мэр города Александр Третьяк пояснил, что введение таких правил повлечет коллапс в Ровно.

"Этот запрет может повлечь в городе полный коллапс. Поэтому пока жители Ровно будут передвигаться в городском транспорте без COVID-сертификатов. Мы должны обеспечить полную жизнедеятельность города, функционирование всех служб", - заявил градоначальник.

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