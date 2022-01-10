Несовершеннолетние смогут получить тысячу за вакцинацию. Кабмин разработает программу

Вакцинированные от коронавируса несовершеннолетние украинцы также будут иметь возможность получить "ковидную" тысячу гривен. Президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшнем селекторном совещании дал соответствующее поручение Кабмину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Как рассказали в Офисе, программа для несовершеннолетних будет работать в рамках действующей программы "еПоддержка".

Кто сможет получить выплату: украинцы в возрасте 12-18 лет, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19.

Других подробностей пока нет. Сейчас получить тысячу гривен за вакцинацию могут совершеннолетние украинцы, получившие две прививки от коронавируса. Потратить эти средства можно на кинотеатры, театры, покупки в книжных магазинах, абонементы в спортзал, а также билеты на железнодорожные и авиарейсы.

В ближайшее время для украинцев от 60 лет появится возможность потратить средства на покупку лекарств.

Подать заявку на получение "ковидной" тысячи можно через приложение "Дия". Однако сначала нужно открыть виртуальную карту "еПоддержка" в одном из банков-партнеров.