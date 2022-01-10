ru ua
Пн, 10 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Несовершеннолетние смогут получить тысячу за вакцинацию. Кабмин разработает программу

Новина українською →
Киев, Понедельник 10 января 2022 15:06
Несовершеннолетние смогут получить тысячу за вакцинацию. Кабмин разработает программу Фото: несовершеннолетние смогут получить 1000 гривен за вакцинацию (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вакцинированные от коронавируса несовершеннолетние украинцы также будут иметь возможность получить "ковидную" тысячу гривен. Президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшнем селекторном совещании дал соответствующее поручение Кабмину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как рассказали в Офисе, программа для несовершеннолетних будет работать в рамках действующей программы "еПоддержка".

Кто сможет получить выплату: украинцы в возрасте 12-18 лет, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19.

Других подробностей пока нет. Сейчас получить тысячу гривен за вакцинацию могут совершеннолетние украинцы, получившие две прививки от коронавируса. Потратить эти средства можно на кинотеатры, театры, покупки в книжных магазинах, абонементы в спортзал, а также билеты на железнодорожные и авиарейсы.

В ближайшее время для украинцев от 60 лет появится возможность потратить средства на покупку лекарств.

Подать заявку на получение "ковидной" тысячи можно через приложение "Дия". Однако сначала нужно открыть виртуальную карту "еПоддержка" в одном из банков-партнеров.

Напомним, первые украинские банки начали выдавать пластиковые карты для получения тысячи за вакцинацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины вакцинация от коронавируса Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе