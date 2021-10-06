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Невакцинированных госслужащих в Чернигове обязали сдавать ПЦР-тесты

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Чернигов, Среда 06 октября 2021 08:49
Невакцинированных госслужащих в Чернигове обязали сдавать ПЦР-тесты Фото: невакцинированных госслужащих в Чернигове обязали сдавать ПЦР-тесты (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко приказал подготовить документ согласно которому, госслужащие должны регулярно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Это будет касаться только тех, кто не прививался от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание gorod.cn.

Отмечено, что соответствующее решение было принято в связи с неудовлетворительной статистикой вакцинации среди работников подразделений горсовета и коммунальных предприятий.

Так, указанные категории лиц должны будут предъявлять при приходе на работу, или отрицательный результат ПЦР-теста каждые 72 часа, или справку о том, что они переболели COVID меньше чем полгода назад.

В частности, такое правило будет распространяться на:

  • юридический отдел горсовета,
  • управление государственного архитектурно-строительного контроля Черниговского городского совета,
  • управление административных услуг,
  • отдел кадровой работы горсовета,
  • Департамент социальной политики Черниговского городского совета,
  • финансовое управление,
  • управление архитектуры и градостроительства,
  • фонд коммунального имущества,
  • КП Чернигов водоканал,
  • Черниговское троллейбусное управление,
  • КП "Зеленстрой",
  • КП "Дом книги",
  • КП "Парковка и рынок",
  • КП "Новозаводское",
  • ЖЭК-13 и ЖЭК-10,
  • Центральный парк культуры и отдыха,
  • КП "Мунварта",
  • КП "Горсвет",
  • КП "Дворец культуры".

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