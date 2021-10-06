Невакцинированных госслужащих в Чернигове обязали сдавать ПЦР-тесты
Фото: невакцинированных госслужащих в Чернигове обязали сдавать ПЦР-тесты (Getty Images)
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко приказал подготовить документ согласно которому, госслужащие должны регулярно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Это будет касаться только тех, кто не прививался от COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание gorod.cn.
Отмечено, что соответствующее решение было принято в связи с неудовлетворительной статистикой вакцинации среди работников подразделений горсовета и коммунальных предприятий.
Так, указанные категории лиц должны будут предъявлять при приходе на работу, или отрицательный результат ПЦР-теста каждые 72 часа, или справку о том, что они переболели COVID меньше чем полгода назад.
В частности, такое правило будет распространяться на:
- юридический отдел горсовета,
- управление государственного архитектурно-строительного контроля Черниговского городского совета,
- управление административных услуг,
- отдел кадровой работы горсовета,
- Департамент социальной политики Черниговского городского совета,
- финансовое управление,
- управление архитектуры и градостроительства,
- фонд коммунального имущества,
- КП Чернигов водоканал,
- Черниговское троллейбусное управление,
- КП "Зеленстрой",
- КП "Дом книги",
- КП "Парковка и рынок",
- КП "Новозаводское",
- ЖЭК-13 и ЖЭК-10,
- Центральный парк культуры и отдыха,
- КП "Мунварта",
- КП "Горсвет",
- КП "Дворец культуры".