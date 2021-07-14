ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Нидерландах после ослабление карантина число COVID-случаев возросло на 500% за неделю

Новина українською →
Среда 14 июля 2021 09:55
В Нидерландах после ослабление карантина число COVID-случаев возросло на 500% за неделю Фото: в Нидерландах возросло число больных коронавирусом на 500% (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Нидерландах после ослабления ограничений в связи с коронавирусом резко возросло количество новых больных. В стране зафиксировали рост новых COVID-случаев на 500% за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Издание отмечает, что в Нидерландах наблюдается огромный рост числа случаев после того, как в стране отменили почти все оставшиеся ограничения и вновь открыли ночные клубы в конце июня.

"За последнюю неделю почти 52 тысячи человек в Нидерландах дали положительный результат на COVID-19 - рост более чем на 500%", - говорится в сообщении.

Официальные лица заявили, что из случаев заражения, источник которых можно отследить, 37% произошли в заведениях общественного питания, таких как бар или клуб.

За последнюю неделю уровень госпитализации увеличился на 11%.

РБК-Украина писало, что правительство Нидерландов приняло решение снова ужесточить карантинные ограничения в стране с 10 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нидерланды Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе