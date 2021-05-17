В Нидерландах со среды разрешат работу спортзалов и парков развлечений

Смягчение мер предусматривает открытие локаций на открытом воздухе, таких как парки развлечений и зоопарки. Им будет разрешено принимать одного человека на десять квадратных метров. Аттракционы и помещения для животных в этих зонах останутся закрытыми.

Кроме того, тренажерные залы и крытые бассейны возобновят свою работу. Одновременно в них будут допускать до 30 человек. Также разрешены занятия спортом на улице в команде, но на расстоянии 1,5 метра.

Кроме этого открываются музыкальные и танцевальные школы для классов, в которых будут заниматься максимум два человека и преподаватель.