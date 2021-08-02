В Норвегии обнаружили первый случай заражения штаммом "Лямбда"

Национальный институт общественного здравоохранения Норвегии (FHI) сообщил о первом случае заражения штаммом коронавируса "Лямбда" на территории страны. Впрочем, маловероятно, что ему удастся вытеснить "Дельту".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TV2 .

FHI отметил, что "Лямбду" обнаружили в течение последних четырех недель, однако подробности информации о точной дате и времени - не уточняются.

В институте убеждены в том, что в стране может быть больше случаев заражения вышеуказанным штаммом, одна вряд ли ему удастся вытеснить "Дельту".

Заметим, что "Лямбду" впервые обнаружили в Перу в конце лета 2020 года.