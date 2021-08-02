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В Норвегии обнаружили первый случай заражения штаммом "Лямбда"

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Норвегия, Понедельник 02 августа 2021 15:44
В Норвегии обнаружили первый случай заражения штаммом "Лямбда" Фото: в Норвегии обнаружили первый случай заражения штаммом "Лямбда" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Национальный институт общественного здравоохранения Норвегии (FHI) сообщил о первом случае заражения штаммом коронавируса "Лямбда" на территории страны. Впрочем, маловероятно, что ему удастся вытеснить "Дельту".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TV2.

FHI отметил, что "Лямбду" обнаружили в течение последних четырех недель, однако подробности информации о точной дате и времени - не уточняются.

В институте убеждены в том, что в стране может быть больше случаев заражения вышеуказанным штаммом, одна вряд ли ему удастся вытеснить "Дельту".

Заметим, что "Лямбду" впервые обнаружили в Перу в конце лета 2020 года.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о вирусологических особенностях штамма коронавирус "Лямбда".

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