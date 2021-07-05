В Норвегии отложили отмену карантина из-за "Дельта" штамма

В понедельник, 5 июля, правительство Норвегии объявило, что в стране откладывается последний этап смягчение карантинных ограничений. Смягчение мер отложили до августа из-за опасения "Дельта" штамма коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В частности, в Норвегии еще будут действовать ограничение на обслуживание столиков в барах и ресторанах, ограничение до 20 человек на собрания в частных домах и ограничения на занятия спортом для взрослых.

"Существует риск, что "Дельта" штамм вызовет четвертую волну инфекции среди невакцинированной части населения, среди тех, кто получил только одну дозу или относится к уязвимым группам", - заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.

При этом в Министерстве здравоохранения заявили, что новый штамм может стать доминирующим в Норвегии уже в июле.

Почти две трети взрослых в Норвегии получили первую дозу вакцины COVID-19, а 37% взрослых полностью привиты, по данным Норвежского института общественного здравоохранения.

Четвертый этап смягчения карантина должен был стать заключительным в плане правительства об отмене ограничительных мер. Премьер заявила, что правительство все же отменит некоторые меры позже на этой неделе, хотя четвертый шаг был отложен.

В частности, с четверга, 8 июля, в Норвегии будет разрешено посещать открытые и закрытые общественные мероприятия при условии, что будет проведено тестирование на вирус, а участники смогут предъявить сертификаты, содержащие информацию о последней вакцинации, выздоровлении от инфекции COVID-19 в течение последних шести месяцев и последнем отрицательном результате теста.

На мероприятиях на открытом воздухе, такие как музыкальные фестивали, будут разрешены до 3 тысяч человек.