ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Novavax планирует выпустить вакцину против штамма "Омикрон" в начале следующего года

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 22:58
Novavax планирует выпустить вакцину против штамма "Омикрон" в начале следующего года Фото: Novavax планирует выпустить вакцину против штамма "Омикрон" в начале следующего года (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Novavax планирует выпустить вакцину против штамма "Омикрон" в начале следующего года. В настоящее время в компании проверяют, действует ли существующая вакцина против нового штамма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лабораторные данные, ожидаемые в ближайшие недели, покажут, могут ли антитела от людей, которые ранее получали вакцину Novavax от COVID-19, нейтрализовать штамм "Омикрон".

Novavax также заявила, что приступила к разработке антигена шипованного белка, специфичного для "Омикрон", и через несколько недель начнет лабораторные испытания новой вакцины, нацеленной на этот штамм. Лабораторные испытания новой вакцины с наночастицами, соответствующими новому штамму, начнутся в течение нескольких недель, добавили в компании.

Ранее мы писали, что Pfizer адаптирует свою вакцину к штамму "Омикрон", если он окажется опасным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе